Москва, 22 октября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Умер бывший депутат трёх созывов Госдумы Андриан Пузановский. Об этом сообщил 22 октября вице-спикер Сергей Неверов.

Владимира Мусаэльяна/ИТАР-ТАСС Андриан Пузановский

По его словам, Пузановский скончался днём ранее.

«Мы вместе работали в «Народном депутате», он представлял интересы жителей Костромской области», — написал Неверов в Telegram-канале.

Пузановский родился в 1942 году в Молдавской ССР (Республика Молдова). В 1965 году получил высшее образование, впоследствии — звания доктора экономических наук и профессора. Работал преподавателем. Позднее стал депутатом Госдумы от Костромского одномандатного округа, в каждом из трёх созывов представлял различные политические партии. Был женат, имел сына, дочь и троих внуков.