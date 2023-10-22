Нью-Йорк, США, 22 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Хор Университета Моргана, в котором поют только чернокожие, сорвал овации в Карнеги-холле в Нью-Йорке, исполнив на русском языке первую часть «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова.

Кадр из видео

Выступление состоялось по случаю 150-летия со дня рождения великого композитора. Его организовал Фонд культурного обмена (The Cultural Exchange Foundation). Глава фонда, главный дирижер Нью-Йоркской городской оперы Константин Орбелян в беседе с журналистами заявил, что нельзя оставить без внимания 150-летие Рахманинова.

«Позвал потрясающих молодых артистов. Все влюблены в музыку Сергея Васильевича. Хотел показать, насколько культура Америки пропитана музыкой Рахманинов», — цитирует его «РИА Новости».

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Орбелян напомнил, что один из концертов Рахманинова звучит в фильме «Зуд седьмого года» (1955 год) с участием Мерлин Монро, а также во многих фильмах исполняют «Рапсодию на тему Паганини». Кроме того, к творчеству русского композитора обращался известный американский певец Френк Синатра.

По словам Орбеляна, самосознание американцев пропитано музыкой Рахманинова, хотя они могут этого и не понимать. Глава фонда также подчеркнул, что специально добивался исполнения «Всенощного бдения» в Карнеги-холле, так как русский композитор в своё время выступал на этой сцене.

Дирижер Нью-Йоркской оперы добавил, что концерты по случаю юбилейной даты должны пройти в Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Далласе, Хьюстоне, Бостоне, Чикаго и Вашингтоне. Орбелян надеется, что классическая музыка поможет преодолеть кризис в российско-американских отношениях.

«Музыка — это международный, межнациональный и межконфессиональный язык. У музыки нет никаких преград», — отметил Орбелян.

Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в дворянской семье на территории Новгородской губернии. Он с детства проявлял интерес к музыке. В 19 лет он закончил Московскую консерваторию с большой золотой медалью как пианист и как композитор. Он покинул Россию в 1917 году, сначала жил в Европе, потом перебрался в Нью-Йорк. За границей он долгое время не мог писать музыку и прославился как пианист. Умер он 28 марта 1943 года.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2022 года, комментируя попытки «отменить» русскую культуру в ряде стран, заявил, что так могут поступать только враги собственных стран, поскольку они наносят ущерб собственному народу. Он согласился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сравнившим стремление «отменить» русскую культуру с политикой нацисткой Германии.