Москва, 22 октября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В ночь на 22 октября на юго-западе Москвы сгорели четыре автомобиля. Об этом 22 октября сообщили в оперативных службах города.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Профсоюзной улице сгорели четыре автомобиля. Пострадавших нет», — привело слова представителя служб ТАСС.

Отмечается, что пожар площадью 7 кв. метров вспыхнул в 02:46 около дома 7/12 на улице Профсоюзной. Возгорание ликвидировали. Причины случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в Хилковом переулке в центре Москвы сгорел легковой автомобиль Lamborghini. На выложенных в соцсетях видеозаписях видно, что моторный отсек машины вспыхнул во время движения.

В результате пожара в автосервисе на юго-востоке Москвы 11 июня сгорело около 15 автомобилей. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, пострадавших нет.