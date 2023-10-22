Москва, 22 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом приняли более 15 тысяч человек, сообщил 22 октября директор консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Российское гражданство за рубежом приняли 15,1 тыс. человек», — сказал дипломат, чьи слова приводятся на сайте МИД.

По его словам, подавляющее число из них — это дети, рождённые в смешанных браках. С начала года российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей.

Климов также заявил, что в 2023 году от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек. По его словам, этот показатель сопоставим с данными 2022 года. Тогда выйти из российского гражданства захотели 4,3 тысячи человек.

Глава консульского департамента МИД России 22 октября заявил, что европейские граждане стали охотнее путешествовать по России, а за первые девять месяцев число таких путешественников увеличилось более чем наполовину. По словам дипломата, с 1 января по 30 сентября 2023 года российские загранучреждения в странах Европы выдали 225 тысяч виз всех категорий, из которых 141 тысяча — туристические визы. Климов отметил, что в 2019 году европейцам выдали 1,645 млн виз, из них 1,112 млн — туристических.

Госдума приняла 18 апреля сразу во втором и третьем чтениях проект базового закона «О гражданстве РФ». Документ предусматривает положения о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны. Всего к закону поступило 62 поправки от депутатов и сенаторов. Палата одобрила 31 из них. Законом также предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц. Так, по упрощённой схеме получить гражданство могут ветераны Великой Отечественной войны.