Вашингтон, 22 октября, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не сможет пережить текущий политического кризис. Такое мнение 22 октября высказал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Оно [НАТО] не предназначено для ведения наступательных войн», — написал эксперт, напомнив, что альянс создавался «для защиты западной цивилизации».

Макгрегор отметил, что НАТО постоянно расширялось и даже в какой-то момент попыталось превратить Россию в копию Швеции.

«(Экс-президент США Дуайт) Эйзенхауэр сказал, что если НАТО всё ещё будет существовать через 10 лет, значит, мы потерпели неудачу. Это было в 1955 году», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу 18 октября заявил, что с февраля прошлого года численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и странах Прибалтики возросла в 2,5 раза. На сегодня она превышает 30 тысяч человек.

Ранее в этот же день Шойгу отметил, что Финляндия и Швеция уже в скором времени могут согласиться на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях. Он уточнил, что вступление Финляндии в альянс и проведение совместных мероприятий в Швеции стали причиной создания нового очага напряжённости.

Политолог Владимир Корнилов 19 октября заявил ИА Регнум, что создание военных баз НАТО в Финляндии и Швеции станет причиной перестройки системы обороны России и вынужденного симметричного ответа. Он напомнил, что Москва уже делала немало предупреждений Вашингтону о необходимости ответных мер в случае принятия подобных решений.

За две недели до начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года президент России Владимир Путин обсуждал проблему расширения НАТО с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер назвал опасным возможное вступление в альянс Грузии и Украины, а также размещение ракетных баз США в Румынии и Польше.

Путин ещё в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности выступал с критикой США за внешнюю политику и идеи однополярного мироустройства, а также критиковал НАТО за планы расширения и размещения в странах Восточной Европы объектов американской ПРО.