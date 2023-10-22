Вашингтон, 22 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Передача Украине американских ракет ATACMS — неправильный и жестокий по отношению к мирным жителям шаг США, заявил член Руководящего комитета американской коалиции по кассетным боеприпасам, бывший председатель организации «Наследие войны» Титус Пичи в своей статье для журнала Responsible Statecraft.

Defense Ministry/Global Look Press

«По оценкам МИД Украины совместно с экспертами GLOBSEC (организатор Братиславского форума глобальной безопасности. — Прим. ред.), 30% территории Украины уже сейчас загрязнено минами и неразорвавшимися боеприпасами, превращая некогда плодородную землю в место страха и вреда», — отметил Пичи.

Он отметил, что после окончания боевых действий на Украине нужно будет очищать землю от неразорвавшихся кассетных снарядов. Это будет большая, дорогостоящая и очень опасная работа. Пичи спросил, сколько в результате погибнет и пострадает людей.

Эксперт подчеркнул, что решение Вашингтона передать ATACMS с кассетными боеприпасами Киеву игнорирует многолетний опыт вызванных этим неизбирательным оружием человеческих страданий. Существует международный консенсус, осуждающий применение кассетных боеприпасов.

Армейский тактический баллистический ракетный комплекс ATACMS имеет дальность применения до 300 км. Ракетный комплекс может комплектоваться кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными боеприпасами.

США не афишировали передачу Украине ATACMS, о которой 17 октября заявили в Верховной раде. Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон 18 октября заявила, что Украина недавно получила ракетный комплекс с дальностью полёта 165 километров.

Поставку американцами ATACMS Киеву президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой. Он подчеркнул, что ВСУ это всё равно не поможет. США показали свою агрессивную суть.