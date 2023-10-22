Москва, 22 октября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обструкции, которой подвергаются европейские политики за сотрудничество с российским лидером, в числе которых оказался и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, напомнил о безобразной выходке в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Об этом он заявил в беседе с автором и соведущим программы «Москва. Кремль. Путину» Павлом Зарубиным. Запись журналист выложил в Telegram-канале.

Владимира Родионова/ИТАР-ТАСС Президент России Владимир Путин и бывший канцлер Германии Герхард Шредер

Журналист отметил, что Шрёдера теперь на важных мероприятиях отсаживают подальше от действующего канцлера Олафа Шольца, чтобы тот не попал с ним в кадр.

«Вы сказали, его где-то отсаживают, куда-то пытаются пересадить. Знаете, чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацисту», ― сказал российский лидер.

Он также повторил эту фразу по-немецки.

«В Германии много порядочных людей, и, я уверен, многие это услышат», ―добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего канцлера ФРГ на церемонии в честь 33-летия объединения Германии, проходившей в Эльбской филармонии Гамбурга в начале октября, посадили отдельно от нынешнего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как отметила газета Bild, организаторы не смогли посадить Шрёдера с супругой на задних рядах из-за его высокого статуса, однако ведущие немецкие политики не захотели попасть с ним в один кадр из-за опасений за свой имидж. В конце концов экс-канцлера страны с женой посадили на краю второго ряда, в отдалении от других высокопоставленных гостей церемонии.

При этом, несмотря на нападки, Шрёдер заявил, что не намерен притворяться, что никогда не дружил с президентом России. Он отметил, что человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы, но они не должны становиться заменой представительству интересов соответствующей страны.

21 мая Шрёдера не позвали на юбилей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является. Причиной этого стали связи бывшего главы правительства с Россией. В частности, посещение экс-канцлером российского посольства 9 мая.

Жену экс-канцлера Со Ен Ким-Шрёдер 16 мая уволили с должности представителя компании NRW после визита супругов в посольство России в Берлине в День Победы.

Шрёдер занимал пост главы правительства Германии с 1998 по 2005 год. В последнее время его часто критикуют за контакты с Путиным и российским нефтегазовым сектором. Политика в мае 2022 года лишили части положенных бывшему канцлеру привилегий и безуспешно попытались исключить из СДПГ.