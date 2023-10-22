Екатеринбург, 22 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. В Свердловской области обнаружена 38-летняя Анастасия Верёвкина, которая отправила супругу необычное сообщение. Полгода назад женщина пропала, а 13 октября прислала мужу сообщение с просьбой спасти её «из ада». Издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник сообщило, что пропавшая жива и здорова.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Женщина все это время находилась в Екатеринбурге. Но не хотела общаться со своими родственниками», — сообщило СМИ.

19 октября ИА Регнум писало об отправленном Анастасией сообщении «Я не могу говорить, я в аду. Помоги». Его получил муж Анастасии, спустя полгода после того, как она перестала выходить на связь.

Так, супруги в середине апреля ехали из Омска в Сочи, сделав остановку в Екатеринбурге. Между ними произошла ссора, во время которой муж оставил Анастасию одну в ночном парке. Позже он туда вернулся, но не смог её найти. Поиски продолжились ещё две недели. 13 октября он написал ей сообщение и внезапно получил пугающий ответ. Супруга писала ему, что ей грозит смерть.

Также мужчина упоминал, что следующим утром Анастасия пыталась позвонить ему, но он был на работе. В полицию мужчина решил о произошедшем не сообщать. К правоохранителям обратилась мать пропавшей Анастасии.