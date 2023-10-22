Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Во время ночных ударов по сектору Газа ликвидировали десятки палестинских боевиков, включая замглавы ракетных войск палестинского движения ХАМАС, сообщил на брифинге 22 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

JINI/Global Look Press

«Несколько десятков террористов, в том числе заместитель главы ракетных войск правящего в секторе Газа движения ХАМАС, ликвидированы», — сказал представитель ЦАХАЛ.

Он также призвал жителей северной части Газы как можно быстрее переместиться в южную часть.

Как сообщало ИА Регнум, Хагари также заявил отметил, что израильские военные будут наращивать количество ударов по объектам в секторе Газа.

В пресс-службе ЦАХАЛ указали, что вечером 21 октября израильские истребители нанесли удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа, некоторые из которых расположены в многоэтажных зданиях. ЦАХАЛ также нанёс удары по десяткам штабов, командных центров и мечетей, которые ХАМАС, как утверждает израильская сторона, использовал в качестве боевых помещений.

Армия обороны Израиля 22 октября нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине, где базировалась «террористическая ячейка». Израиль утверждает, что мечеть террористы использовали как командный центр для планирования атак, а также одновременно в качестве базы для их осуществления. При ударе ЦАХАЛ по объекту под мечетью в Дженине погибли два человека. Ещё несколько человек получили ранения.

В свою очередь ХАМАС сообщил 22 октября о гибели по меньшей мере 55 человек в результате ночных ударов со стороны ВВС Израиля по ряду районов в секторе Газа. Также по данным палестинских властей, в результате израильских авиаударов в Газе погибли по меньшей мере 4385 человек.