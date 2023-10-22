Париж, 22 октября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Армения получит от Франции вооружения, в том числе для защиты своего неба. Соглашения стороны подпишут 22 октября, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Глава французского оборонного ведомства сказал, что Еревану нужно помочь защищать своё гражданское население и свои границы.

«Завтра [22 октября] мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба», — сказал Лекорню.

Глава МИД Франции Катрин Колонна 3 октября сообщила об одобрении Парижем договора, дающего возможность передать Армении военную технику для обеспечения её защиты. Она пообещала жёсткий ответ Парижа тем, кто попытается нарушить территориальную целостность Армении.

После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября назвал потенциальную возможность передачи оружия Еревану большой ошибкой со стороны Парижа. По его словам, этот шаг делает Францию потенциальным виновником возможного обострения отношений Азербайджана и Армении.