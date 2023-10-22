Бразилиа, 22 октября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра готов выйти на бой с российским чемпионом Исламом Махачевым в начале 2024 года. Он рассказал об этом 22 октября.

Tomaz Jr/Global Look Press Чарльз Оливейра

«Я готов вновь подраться с Махачевым», — сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению Оливейры, такой поединок может состояться в начале 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября Махачев нокаутировал представителя Австралии Александра Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби, защитив титул чемпиона промоушена в лёгком весе. Бой закончился уже в первом раунде.

Вначале соперником россиянина должен был стать Оливейра, но за две недели до поединка стало известно о травме бразильца, из-за которой он не смог выйти в октагон.

Ранее в тот же день россиянин Саид Нурмагомедов победил на турнире UFC 294 Муина Гафурова из Таджикистана. Поединок закончился на второй минуте первого раунда, когда Саид Нурмагомедов провёл своему оппоненту успешный удушающий приём.