Омск, 22 октября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В детском доме в Омской области избили 16-летнего подростка. Девочка пострадала от действий сверстницы. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл вечером 15 октября в Большеуковском доме детства. По версии следствия, 16-летняя воспитанница социального учреждения побила сверстницу за то, что она опоздала на ужин, а потом заставила её мыть сантехнику. Другие воспитанники детского дома снимали издевательства на видео.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности работников детдома, допустивших неправомерные действия в отношении воспитанников. Также они проверяют информацию о том, что случай избиения несовершеннолетних в этом учреждении не единичный.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа 17-летний воспитанник интерната в Зеленограде обратился в полицию с заявлением о домогательстве со стороны одной из воспитательниц. По его словам, 46-летняя сотрудница центра совершила в отношении него насильственные действия сексуального характера, когда он спал.

В социальном приюте для детей и подростков «Асылташ» в Набережных Челнах 5 сентября воспитанники жестоко избили ребёнка. Видео с издевательствами над мальчиком появилось в соцсетях. После проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело о халатности. При этом руководство приюта считает, что дети таким образом играли.

Следователи проводят проверку информации о предполагаемой травле подростка в хоккейной школе «Молот» в Перми. В Сети появились видеокадры с потасовкой подростков в раздевалке спортивной школы. Один из мальчиков удерживал другого, тот кричал и сопротивлялся.