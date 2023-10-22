Ливерпуль, Великобритания, 22 октября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал заявления форварда команды и сборной Египта Мохамеда Салаха об обострении палестино-израильского конфликта. Он заявил об этом 21 октября на пресс-конференции перед матчем английской Премьер-лиги с командой «Эвертон».

Михаил Куравлев/РИА Новости Юрген Клопп

«Это очень важно, чтобы у нас были личности с сильным характером. Я никогда в этом и не сомневался. Но это неподходящее место, чтобы обсуждать эту крайне важную тему в футбольном сообществе», — сказал он.

Клопп предложил прекратить продолжать обсуждение этой темы и подчеркнул, что никогда не сомневался в характере и личности нападающего, добавив, что со словами Салаха это, по его мнению, никак не связано.

Салах 20 октября высказался о конфликте на Ближнем Востоке. Футболист призвал немедленно доставить гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа и предотвратить дальнейшую гибель гражданских.

Как сообщало ИА Регнум, сторонники Палестины 21 октября провели в Лондоне одну из крупнейших массовых акций за последние годы. На демонстрацию в британской столице, по информации правоохранителей, вышли порядка 100 тысяч человек.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта в странах Евросоюза и США проходят масштабные акции протеста в поддержку обеих сторон. Также возросла угроза терактов и нападений.