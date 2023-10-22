Токио, 22 октября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Японские рыбаки сильно пострадали из-за антироссийских санкций, сообщило издание Hokkaido Shimbun.

Zhang Xiaoyu/Global Look Press

«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись», — пожаловались рыбаки.

В материале говорится, что рыбаки с Хоккайдо теперь вынуждены вести рыболовный промысел в районе полуострова Немуро, неся потери. Отмечается, что заниматься промыслом будет практически невозможно, пока Москва и Токио не договорятся.

Уточняется также, что причиной произошедшего стало ухудшение двусторонних отношений на фоне антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Россия отправила Японии уведомление о том, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в акватории Южных Курил. При этом японский премьер Фумио Кисида во время публичного выступления в США заявил, что политика Японии в отношении России изменилась. Это сделано в качестве ответной меры на фоне конфликта на Украине.

Затем представители Москвы и Токио 20 марта начали обсуждать условия ловли лосося и форели японскими рыбаками в 200-мильной японской исключительной экономической зоне. Японии приходится согласовывать с российской стороной объёмы вылова и платить за промысел, так как, согласно Конвенции ООН по морскому праву, рыба принадлежат стране, в которой она нерестилась.

Соглашение о согласовании японской стороной вылова рыбы действует с 1985 года. Согласно документу, переговоры должны проходить ежегодно. В 2022 году Россия согласовала вылов 2,05 тыс. тонн рыбы.

После этого, в июне Россия приостановила действие соглашения с Японией, по которому местным рыбакам разрешали ловить рыбу возле Курильских островов.

После начала спецоперации на Украине Япония отказалась платить взносы в соответствии с соглашением. В ответ Москва приостановила его действие. Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев, японцы сами себя наказали.