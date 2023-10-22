Каир, 22 октября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Китай считает, что усугубление ситуации с ближневосточным конфликтом ещё раз доказало, что вопрос о создании Государства Палестина «нельзя игнорировать или забывать». Решение данного конфликта, длящегося более 70 лет, Китай видит в реализации решения о двух государствах. Об этом во время саммита в Каире заявил спецпосланник Китайской Народной Республики по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь. Его слова приводит МИД КНР.

Иван Шилов ИА Регнум

«Фундаментальным выходом из разрешения повторяющегося конфликта между Палестиной и Израилем является реализация плана «два государства для двух народов», создание независимого палестинского государства и достижение мирного сосуществования между Палестиной и Израилем», — сообщил МИД Китая.

Ведомство добавило, что Пекин будет и дальше работать с международным сообществом для достижения скорейшего конца войны в Газе и чтобы поддержать народ Палестины в восстановлении его национальных прав.

Вместе с тем Чжай Цзюнь призвал ООН созвать «более авторитетную, более влиятельную и более масштабную международную мирную конференцию», сформировать международный консенсус и содействовать решению палестинского вопроса.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин сообщал свою позицию по данному вопросу. Находясь в Пекине, он высказался за создание суверенного палестинского государства.

До этого в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом глава китайского МИД Ван И сообщил, что Китай поддержал усиление единства исламских стран в вопросе Палестины. Он также отметил, что причина развития конфликта между двумя государствами на Ближнем Востоке до нынешнего состояния заключается в том, что право палестинского народа на государственность долгое время откладывалось.