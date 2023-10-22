Дамаск, 22 октября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В результате атаки со стороны Израиля аэропорты Дамаска и Алеппо вышли из строя: взлётно-посадочные полосы получили повреждения, погиб человек, сообщили 22 октября в сирийском минобороны.

Михаил Алаеддин/РИА Новости

Сирийское оборонное ведомство сообщило, что израильские военные нанесли удары с воздуха примерно в 05:25 мск. Удары израильтяне нанесли со стороны моря — побережья Латакии и со стороны оккупированных Голанских высот.

«Удары были нанесены по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. В результате один гражданский рабочий погиб и ещё один получил ранения. Повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя», — сообщили в ведомстве.

Утром 22 октября агентство SANA сообщило об ударах Армии обороны Израиля по аэропортам в столице Сирии и в городе Алеппо. Воздушные гавани вынуждены были остановить работу.

Регулярные рейсы из аэропортов пришлось перенести в воздушную гавань Латакии. Также агентство сообщило о гибели одного и ранении другого сотрудника аэропорта Дамаска.