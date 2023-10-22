Берн, 22 октября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. В Швейцарии проводят расследование по факту возможного финансирования палестинского движения ХАМАС из страны. Об этом в интервью радиостанции SRF заявил генеральный прокурор конфедерации Штефан Блеттлер.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что это первое за 20 лет сообщение о финансировании ХАМАС с территории страны. Генпрокурор не раскрыл подробности о деле, но добавил, что расследование начали ещё за несколько недель до атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

По словам Блеттлера, расследование будет длительным и трудоёмким, поскольку, в отличие от США и Евросоюза, Швейцария не запретила деятельность ХАМАС на своей территории. Он добавил, что процесс проходил бы проще, если бы движение признали в стране террористическим.

Парламентарии неоднократно пытались добиться её запрета, но пока безрезультатно. Это связано с тем, что ХАМАС имеет политическую организацию и осуществляет политический контроль над сектором Газа, что не даёт объявить это движение террористической организацией, несмотря на совершаемые преступления. Необходимы юридические обоснования.

Как сообщало ИА Регнум, бои между ХАМАС и израильской армией начались утром 7 октября. Палестинская сторона нанесла массовые ракетные удары по Израилю, также боевики зашли на некоторые израильские объекты. Глава минобороны Израиля Йоав Галант назвал происходящее войной.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что боевые действия начались из-за отказа Израиля на протяжении многих лет признать палестинское государство. Он добавил, что мир в регионе будет возможен, когда Тель-Авив признает принцип двух государств.

Дамаск поддержал борьбу палестинского движения ХАМАС с Израилем. В МИД Сирии назвали действия ХАМАС ответом палестинских сил сопротивления в стремлении добиться права на создание своего независимого государства.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ответственность за действия палестинского движения ХАМАС в том числе несёт и Иран. По его словам, эта страна финансирует подобные террористические организации.