Донецк, 22 октября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не заинтересованы в расследовании ракетного удара по больнице «Аль-Ахли» на территории сектора Газа и даже могут быть причастны к нему. Об этом 22 октября заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Adel Al Hwajre/Global Look Press

«На мой взгляд, просто Соединённые Штаты не заинтересованы в проведении этого расследования. И, в принципе, этот удар мог быть нанесён в том числе и военнослужащими Соединённых Штатов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Гагина, такие действия могли быть предприняты американской стороной для того, чтобы поставить некую точку невозврата в ближневосточном конфликте и исключить даже малейшую возможность для каких-либо переговоров, озлобив население обеих сторон конфликта.

«И они этого добились», — отметил советник главы республики.

Он уточнил, что конфликт на Ближнем Востоке, по его мнению, выгоден Вашингтону, который с его помощью хочет решить несколько давних важных для себя вопросов, одним из которых является желание США «просто окончательно положить на лопатки» Европу.

«Мы же прекрасно понимаем, что у нас есть несколько стран, победивших евроислам, как я их называю, — это Германия, Франция, Британия, где исламское население эмигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки местами насчитывает 50–60% от населения. И все эти люди уже выходили на демонстрации в поддержку Газы, в поддержку ХАМАС», — пояснил Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон считает неуместным проведение международного расследования трагедии в больнице в секторе Газа. По его словам, у Белого дома есть собственная оценка произошедшего.

Вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» на юге Газы нанесли ракетный удар. Палестинская сторона обвинила в этом Армию обороны «Израиля (ЦАХАЛ) и возложила на США ответственность за действия Тель-Авива, а ХАМАС выступил за международное расследование инцидента. В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что удар по медучреждению был нанесён из-за неудачного пуска ракеты палестинцами.

По данным минздрава Палестины на 18 октября, в результате удара погиб 471 человек.