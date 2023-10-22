Сеул, 22 октября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Военно-морские силы Южной Кореи и Соединённых Штатов провели противолодочные учения в водах около острова Гуам. Об этом 22 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

US Navy/Global Look Press

Отмечается, что манёвры назвались Silent Shark и проходили с 6 по 22 октября. Их целью было повысить готовность союзников к борьбе с подводными лодками из-за угроз Северной Кореи.

С южнокорейской стороны в учениях участвовали подлодка типа «Сон Вон Иль» и два патрульных самолета P-3C, военные отрабатывали совместный поиск, отслеживание и удар по субмарине условного противника.

В сентябре КНДР спустила на воду подводную лодку «Герой Ким Гун Ок» с тактическим ядерным оружием. Лидер страны Ким Чен Ын в ходе церемонии спуска заявил, что власти хотят модернизировать все имеющиеся у них тяжёлые субмарины и оснастить их ядерным вооружением.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября стало известно, что армии Южной Кореи и Великобритании провели в октябре совместные учения с использованием высоких технологий с участием свыше четырёх тысяч военных. Также в них задействовали порядка 270 единиц боевой техники, в том числе танки, вертолёты и беспилотники. В 2023 году масштаб учений увеличился по сравнению с прошлым годом.

Северокорейский учёный Ким Дон Мён 17 октября сообщил, что приводящиеся каждый год ядерные учения НАТО Steadfast Noon с отработкой сброса тактических ядерных бомб — это репетиция ядерной войны. Эксперт подчеркнул, что мировое сообщество должно распознать агрессивный замысел США и НАТО и не молчать об увеличении Вашингтоном расходов на наращивание ядерного потенциала.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октября заявил, что Москва вместе с Сеулом и Пекином выступает за налаживание регулярных переговоров по безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий. Он подчеркнул, что у России и Северной Кореи вызывает серьёзную озабоченность усиление военной активности США, Японии и Южной Кореи в регионе, а также линия Вашингтона на перенос на Корейский полуостров стратегической инфраструктуры, включая ядерную.