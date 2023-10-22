Вашингтон, 22 октября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден поддерживает Украину для того, чтобы ослабить и истощить военные ресурсы России. Об этом 22 октября написало американское издание 19FortyFive.

Иван Шилов ИА Регнум

«Третья сторона поощряет продолжение конфликта как можно дольше, чтобы лишить конфликтующие страны их ресурсов и военной мощи. США проливают кровь России на Украине? Да, это действительно так кажется», — говорится в статье.

В то же время, по мнению автора, выделение Вашингтоном всё большего объёма денежных средств Киеву вызывает у жителей США всё больше вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 октября экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в Армагеддон (конец света) из-за решений Байдена по поддержке Израиля. Эксперт напомнил, что американский лидер пообещал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху задействовать авиацию и другие силы в ответ на предполагаемые шаги ливанского движения «Хезболла».

Байден 21 октября заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, который построят США при достаточной дерзости и уверенности в себе. По его утверждению, сейчас у Америки впервые за последние полвека появилась такая возможность.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал смехотворными заявления Байдена о поражении ВС РФ в спецоперации. Глава государства напомнил, что ранее США поставили Киеву ракеты дальнего действия ATACMS, чего при поражении российской стороны не потребовалось бы делать.