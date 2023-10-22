Буэнос-Айрес, 22 октября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Всеобщие выборы состоятся 22 октября в Аргентине. Граждане выберут президента страны, 24 сенатора Конгресса и 130 депутатов парламента.

Ralf Hirschberger/Global Look Press

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (14:00 мск) и закроются в 18:00 (в полночь по Москве).

На должность президента претендуют пять кандидатов.

Главные претенденты на этот пост — министр экономики Аргентины Серхио Масса (правящая коалиция «Союз ради родины»), бывший министр безопасности Патрисия Буллрич, (крупнейшая оппозиционная коалиция «Вместе за перемены») и глава Либертарианской партии Хавьер Милей.

Ещё на пост главы государства баллотируются Хуан Скьяретти (глава провинции Кордова) и Мириам Брегман (депутат от коалиции «Фронт левых сил и рабочих»).

Выборы могут пройти в два тура — если по итогам сегодняшнего голосования ни один из кандидатов не получит более 45% голосов или более 40% — с учётом, что отрыв от другого кандидата составит более десяти процентов. Второй тур может состояться 19 ноября.

Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес не выдвигал свою кандидатуру. О своих планах он объявил 21 апреля. Политик тогда пояснил, что передаст президентские знаки тому, кто будет законно выбран народом.