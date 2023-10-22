Детройт, США, 22 октября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Религиозного лидера еврейской общины в Детройте (штат Мичиган) Саманту Уолл зверски убил холодным оружием неизвестный злоумышленник. Об этом 22 октября сообщила генеральный прокурор штата Дана Нессель.

Кадр из видео Саманта Уолл

«Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм», — написала она в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По информации местных правоохранителей, тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в центре Детройта, от него к дому тянулся кровавый след. Полицейские начали расследование преступления.

Уолл, которой на момент убийства было 40 лет, являлась главой наблюдательного совета при одной из городских синагог, много времени и сил отдавая налаживанию связей между еврейской и мусульманской общинами. Женщина также занимала высокий пост в аппарате конгрессмена-демократа Элиссы Слоткин.

«В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы», — написала о ней конгрессмен в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября житель Иллинойса на почве религиозной ненависти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке нанёс ножевые ранения шестилетнему мальчику и его матери из числа переехавших в США мусульман-палестинцев. Впоследствии ребёнок умер. Семидесятиоднолетнему нападавшему предъявили обвинения в убийстве по мотивам нетерпимости.

В городе Аррасе на севере Франции 13 октября неизвестный с холодным оружием атаковал школу с криками «Аллах акбар», убив учителя и ранив несколько человек. Нападавшим оказался 20-летний бывший ученик школы, его задержала полиция.

Позднее в тот же день вооружённый ножом мужчина напал на сотрудника израильского посольства в Пекине. Атака произошла не на территории посольства.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта в странах Евросоюза и США проходят масштабные акции протеста в поддержку обеих сторон. Также возросла угроза терактов и нападений.