Брюссель, 22 октября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Риск конфликта России и Китая с НАТО в Арктическом регионе повышается из-за активно развивающихся российско-китайских отношений. С таким заявлением выступил глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр, его слова 22 октября процитировало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

«НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике. Несмотря на это, мы не беспокоимся, что Арктика «немедленно» станет горячей точкой», — сказал он.

Высокопоставленный военный офицер альянса пояснил агентству, что НАТО всё более обеспокоено судоходством Китая по Северному морскому пути России и возможностью того, что коммерческие и научные интересы Пекина якобы могут стать предвестником его военного присутствия в Арктике.

По словам Бауэра, на следующих по Севморпути китайских кораблях есть военные учёные. НАТО также обеспокоено целями Китая, на фоне его всё более тесных связей с Россией, включая сотрудничество в области энергетики и транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов 17 октября заявил, что Россия ответит на усиление военного присутствия НАТО в Арктике рядом мер, включая действия превентивного характера. Дипломат подчеркнул, что из-за неконструктивной линии Запада и США очевидно усиление военно-политической напряжённости в Арктике.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска присутствуют в Арктике не для демонстрации военной силы, а ради обеспечения безопасности экономического освоения региона, включая судоходство по Северному морскому пути.