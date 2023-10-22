Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Действия шиитской группировки «Хезболла» могут способствовать втягиванию Ливана в военный конфликт с Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус, его слова привела 22 октября израильская газета The Times of Israel.

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Как отметил Конрикус, участившиеся в последнее время случаи нападения на израильскую территорию со стороны «Хезболлы» вызывают озабоченность из-за возможности расширения ближневосточного конфликта.

«Хезболла» <…> втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не приобретёт, но может многое потерять», — сказал он.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ также обвинил движение в преднамеренном нагнетании ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 октября, минобороны и армия Израиля объявили об эвакуации ещё 14 населённых пунктов на границе с Ливаном. В это число вошли Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали.

Власти Израиля 20 октябряобъявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмоны, расположенного на севере страны около границы с Ливаном. Отмечалось, что пресс-служба ЦАХАЛ уже сообщила мэру города о своём решении.

Управление по ЧС минобороны и ЦАХАЛ 16 октября объявили о начале эвакуации жителей севера страны, проживающих на расстоянии до двух километров от границы с Ливаном. В это число вошли 28 населённых пунктов.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября. Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля и захватило несколько израильских населённых пунктов. Израильские военные в ответ нанесли удары по сектору Газа и восстановили контроль над городами. Ливанское движение «Хезболла» в это же время пообещало вступить в конфликт, если ЦАХАЛ начнёт наземную операцию в Газе.