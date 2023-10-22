Красноярск, 22 октября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Жители Красноярска заметили во дворе одного из жилых домов на улице Копылова, расположенной в центре города, медведя. Об этом 22 октября сообщил главк МВД по Красноярскому краю в Telegram-канале.

Andrey Ivanov/Global Look Press

«Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей Железнодорожного района краевого центра о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова ходит медведь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место сразу прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции, однако в ходе обследования прилегающей территории медведя найти не удалось.

Из видеозаписей с камер наблюдения было установлено, что хищник ушёл в сторону парка «Гремячая грива», являющегося излюбленным местом прогулок жителей Красноярска. Данные о медведе довели до всех автомобильных патрулей полиции, ведётся поиск животного.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября в Башкирии женщину 1967 года рождения госпитализировали с травмами после нападения медведицы. По данным председателя госкомитета республики по ЧС Кирилла Первова, медведица была замечена с медвежатами. На место инцидента выехали полицейские и представители местной администрации.

В Приморье 1 сентября медведь растерзал мужчину. Трагический инцидент произошёл у деревни Черемшаны неподалёку от Дальнегорска.