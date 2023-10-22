Дамаск, 22 октября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Израильская армия рано утром 22 октября нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Собеседник издания уточнил, что ракеты запустили в 05:25 мск со стороны Голанских высот и со стороны Средиземного моря к западу от Латакии.

В результате ударов взлетно-посадочным полосам в обоих международных аэропортах нанесли материальный ущерб. Они выведены из строя.

Кроме того, добавил источник, в аэропорту Дамаска погиб сотрудник воздушной гавани, ещё один работник ранен.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорт Алеппо полностью вывели из строя в результате нового ракетного удара Армии Израиля (ЦАХАЛ), нанесённого в ночь на 15 октября. Работу воздушной гавани приостановили. В министерстве обороны Сирии уточнили, что в результате ракетных ударов объекту нанесли материальный ущерб.

До этого сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо израильская армия обстреляла 12 октября. В Сирии назвали атаки агрессией, Израиль отчаянно пытается отвлечь внимание от совершённых в секторе Газа преступлений.

В МИД Израиля обвинили Иран в попытке доставить стратегическое оружие в Сирию либо через неё для открытия второго фронта на севере еврейского государства, пока Армия обороны Израиля проводит операцию против ХАМАС в секторе Газа на юге страны.

14 октября в ЦАХАЛ заявили, что продолжают наносить ответные удары по источнику обстрела, который находится в Сирии. Официальный представитель израильской армии Авихай Эдраи подтвердил нанесение авиаударов по сирийским аэропортам, объяснив их тем, что ранее из Сирии были выпущены ракеты по Израилю, и заявил, что ударов по Сирии будет больше.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали атаки Израиля по аэропортам Сирии грубым нарушением норм международного права и суверенитета страны. В МИД России заявили о крайней опасности подобных силовых акций на фоне резкого обострения ситуации в зоне конфликта.