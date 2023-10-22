Донецк, 22 октября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. В ДНР провели частное расследование, в результате которого подтвердились факты продажи Киевом поставляемого ВСУ Западом оружия. Об этом 22 октября рассказал советник главы республики Ян Гагин.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«На этот предмет [торговли Киевом западным оружием] мы в своё время проводили расследование, это было год назад ещё… Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Гагин уточнил, что в этих объявлениях были представлены уже находящиеся на фронте образцы вооружения, которые фотографировали в окопах и боевых порядках, а также ещё запечатанное в пленку оружие, только что поставленное Киеву Западом.

По словам советника главы ДНР, на этих «чёрных» площадках можно было купить разное оружие — от стрелкового оружия до ракет. Он отметил, что это вооружение мог купить любой, кто был готов за него платить.

«И мы пошли немного дальше, было проведено расследование, на Ближнем Востоке мы находили людей, которые покупали это оружие. Есть интервью представителей разных организаций на Ближнем Востоке, где они рассказывают, каким образом, у кого, когда они купили что-то. Купили — не собирались, а именно купили», — добавил Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября Гагин заявил, что в зоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке в данный момент, возможно, применяют оружие, поставленное Киеву НАТО и израильским минобороны. По его словам, с Украины идёт большой бесконтрольный поток нелегально проданного оружия.

Позднее в этот же день член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин призвала проверить, каким оружием воюет ХАМАС с Израилем и нет ли среди него поставленного НАТО Украине. Она также допустила, что часть американского оружия для ХАМАС могла поступить из Афганистана.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин 9 октября заявил ИА Регнум, что США и ЕС знали, что Украина продаёт оружие на Ближний и Средний Восток ещё с 2014 года. Именно поэтому никто не удивился, когда западное оружие применили против Израиля.