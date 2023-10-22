Новосёловский район, Красноярский край, 22 октября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. До пяти увеличилось число погибших в дорожной аварии в Новосёловском районе Красноярского края, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального управления МВД.

МВД России по Красноярскому краю

«Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства ДТП в Новосёловском районе, в результате которого к настоящему времени погибли пять человек и пострадали двое», — сообщили в МВД.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлёкших смерть двух и более лиц.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 21 октября на 237-м км трассы Р-257 «Енисей». Столкнулись два автомобиля — ВАЗ-2107 и Toyota Raum.

Водитель отечественной машины 1977 г. р. во время движения по трассе из Красноярска в сторону Абакана выехал на полосу встречного движения. В машине находились четверо пассажиров — двое несовершеннолетних 14 и 15 лет и два взрослых человека.

Произошло столкновение с иномаркой под управлением женщины-водителя 1975 г. р. Также в машине находился пассажир 1991 г. р. и пассажирка 1951 г. р.

На месте скончались водитель и пассажир ВАЗ. Позже в больнице умерли пассажиры ВАЗ — мужчина 1987 г. р. и 14-летний подросток и пассажирка Toyota.

В больнице находятся водитель иномарки и несовершеннолетний 15-летний пассажир отечественной машины.

Ранее ИА Регнум сообщало о трёх погибших в ДТП в Красноярском крае — водителя и двоих взрослых пассажиров ВАЗ. Также в МВД сообщили, что два несовершеннолетних пассажира пострадали, травмы получили также водитель и пассажиры иномарки.