Вашингтон, 22 октября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Власти США обвинил во лжи об убийстве темнокожего Джорджа Флойда полицейским из Миннеаполиса Дереком Шовином экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 21 октября в эфире своего шоу в соцсети X (бывшая Twitter).

(сс) Lorie Shaull Место гибели Джорджа Флойда

Журналист указал, что из процесса, инициированного окружным прокурором Эми Суизи в округе Хеннепин, стало совершенно точно и «неопровержимо ясно», что Флойд умер не от рук сотрудника полиции. Карлсон рассказал, что, согласно протоколу вскрытия, 46-летний Флойд погиб от многолетнего употребления наркотических веществ. При этом в момент гибели у него в крови была смертельная концентрация фентанила.

При этом, по словам Карлсона, прокурор Суизи установила, что эксперт Эндрю Бейкер солгал о результатах вскрытия, так как они не соответствовали общественному мнению. Журналист отметил, что американцев так старательно убеждали в том, что Флойда задушил полицейский, что они поддались этой лжи, после чего в стране вспыхнули многочисленные протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

«Другими словами, все лгали об этом с самого начала. Люди, которые знали правду, скрыли ее и позволили революции продолжаться», — резюмировал Карлсон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд обязал власти Нью-Йорка выплатить компенсации сотням демонстрантов, которые в 2020 году протестовали после смерти задержанного полицией Миннеаполиса (штат Миннесота) чернокожего Джорджа Флойда.

Каждый из протестующих может получить порядка $21,5 тыс. Всего городские власти для достижения мирового соглашения вынуждены заплатить от $4 млн до $6 млн.

Чернокожий Джордж Флойд умер после жёсткого задержания стражами порядка в Миннеаполисе в марте 2020 года. В апреле 2021 года суд присяжных признал полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду.

После этого США охватили многочисленные акции протеста против произвола полиции и расовой дискриминации. На их фоне сотрудники правоохранительных органов всё чаще стали принимать решение об увольнении со службы. Только в Нью-Йорке в 2020 году решили уйти со службы более 5300 стражей порядка. Из них заявления об увольнении подали 2600 сотрудников, а ещё около 2700 попросили отправить их на пенсию.