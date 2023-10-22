Вашингтон, 22 октября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обиделся на то, что СМИ и политики Запада стали обращать на него меньше внимания. Такое мнение 21 октября высказала американская журналистка Натали Моррис в эфире YouTube-канала Redacted.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Владимир Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше?» — иронизирует она.

Моррис предположила, что такому самовлюбленному человеку, как глава киевского режима, скорее всего, очень обидно из-за того, что раньше он являлся лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, «а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара».

«Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зелёной футболке, какого чёрта?» — высмеяла Зеленского журналистка.

По словам Моррис, статус «медийного баловня» для главы режима Киева завершился крайне быстро и в связи с невозможностью привлечь внимание прессы западных стран он пытается совершать отчаянные вещи.

«Просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте [на Ближнем Востоке], который не имеет к ней никакого отношения», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября французское издание Front Populaire написало, что Украине ради достижения мира придётся пойти на ряд серьёзных уступок. По мнению автора публикации, Зеленскому из-за снижающейся поддержки Запада придётся согласиться на четыре условия: признать потерю ранее подконтрольных Киеву территорий, отказаться от намерения Украины войти в НАТО и ЕС, закрепить в конституции страны использование русского языка наравне с украинским и заставить ВСУ пройти ограниченную форму демилитаризации.

Журналистка Фрида Гитис 19 октября в статье для CNN написала, что Зеленский может потерять внимание и поддержку своего главного союзника на фоне обострения палестино-израильского конфликта. По её словам, ситуация с переключением внимания США на Израиль оказалась «неизбежной реальностью» для главы киевского режима, в то время как Украине необходима постоянная поддержка союзников и в первую очередь Вашингтона, чтобы выстоять.