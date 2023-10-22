Москва, 22 октября, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Ягоды, мята и кокосы являются самыми полезными продуктами для пищеварения, рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Алисова информационному порталу «МедикФорум» 22 октября.

Ягоды

По её словам, кокосы помогают усваивать питательные вещества и крайне полезны в случае заболеваний в кишечнике, мята же обладает спазмолитическими свойствами, что делает её идеальной для облегчения раздражённого кишечника, а одна чашка ягод содержит восемь граммов клетчатки, что равняется четверти ежедневной потребности человека.

Также она указала важность здоровой работы кишечника, так как он может внести значительный вклад в предотвращение заболеваний и воспалений. Кроме того, в кишечнике содержится более 70% всех клеток, вырабатывающих антитела.

Как передавало ИА Регнум, ранее врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала костный бульон продуктом, полезным для работы кишечника. Она пояснила, что при длительной варке трубчатых костей и хрящей коллаген растворяется с образованием глютина и желатина, которые усваиваются в желудочно-кишечном тракте в виде аминокислот и коротких пептидов.