Токио, 22 октября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Около 100 опасных для человека пауков вида «чёрная вдова» нашли на острове Кюсю в японской префектуре Оита. Об этом 22 октября сообщает телеканал NHK.

Freestockphotos.biz Паук раскинул паутину

Уточняется, что смертельно ядовитых пауков нашли нашли 20 октября на территории младшей школы Миса на северо-востоке острова. Ещё через сутки новое скопление пауков нашли на металлической панели, закрывающей водостоки. При этом в местах обитания пауков были найдены значительные кладки яиц.

Территорию школы немедленно закрыли и начали мероприятия по дезинсекции. Одновременно специалисты начали выяснять, каким образом «чёрные вдовы» попали в школу и как широко они успели распространиться. Гражданам из ближайших жилых районов дали рекомендации в случае обнаружения паука с характерным рисунком на брюшке уничтожить его либо пестицидом на расстоянии, либо раздавить ботинком. Брать в руки пауков, даже мёртвых, категорически не рекомендуется.

Паук вида «чёрная вдова» (Latrodectus mactans) является одним из самых ядовитых в мире и опасен для человека. Хотя случаи гибели людей от укуса «чёрной вдовы» крайне редки, но они могут вызвать сильное отравление и аллергическую реакцию. Для пауков характерен чёрный окрас, а на брюшке — характерный узор в виде красных «песочных часов». Этот вид пауков распространён в Северной и Южной Америке, в Японии они впервые были обнаружены в 1995 году в префектуре Осака.

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