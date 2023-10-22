Лондон, 22 октября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Украинские гражданские инженеры завершили в Великобритании двухнедельную подготовку по программе защиты критической инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в Министерстве обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Специалисты из Корпуса королевских инженеров армии Великобритании провели новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить способность по защите своей критический национальной инфраструктуры», — говорится в заявлении.

В британском оборонном ведомстве отметили, что украинских инженеров обучили тому, как выявлять наиболее уязвимые элементы критической национальной инфраструктуры, а также определять воздействие различных видов оружия, потенциальный радиус разрыва и возможный ущерб.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник командования воздушными силами ВСУ Юрий Игнат заявил, что власти страны намерены в ближайшем будущем создать на своей территории центры обучения пилотов на западных истребителях F-16. При этом он отметил, что Украине будет сложно осуществить этот проект.