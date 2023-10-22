Новый, 606-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован широким обсуждением статьи члена руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титуса Пичи для издания Responsible Statecraft. В ней говорится о крайней опасности для мирного населения Украины американских тактических ракет дальнего действия ATACMS, уже применяемых украинской армией против российских объектов.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Решение о передаче США такого смертоносного арсенала киевским властям американский эксперт назвал безответственным и напомнил, что кассетная боевая часть ATACMS исключает точечное поражение целей. При этом часть кассет не разрывается, оставаясь опасной даже после окончания боевых действий.

Тем временем в Донецке благодаря работе российской системы противовоздушной обороны удалось получить редкий трофей — практический целый трофейный снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что большая часть электроники сохранилась.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России отразили четыре атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял порядка 100 человек личного состава.

Мощный взрыв прогремел ночью в украинском Днепропетровске, в ряде областей в ночь на 22 октября действовал режим воздушной тревоги.

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