Москва, 22 октября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Московский производитель светодиодных экранов и медиафасадов HD Led Tech за девять месяцев 2023 года увеличил выпуск продукции на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы HD Led Tech

«Предприятие работает на рынке более десяти лет и за это время реализовало свыше 20 тысяч проектов по всей России и СНГ. Сегодня производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать до трех тысяч квадратных метров видеоэкранов», — пояснил Овчинский. Он добавил, что предприятие продолжает развиваться и увеличивать объемы производства. «Так, за три квартала 2023 года здесь выпустили продукции на 24% больше, чем за аналогичный период 2022-го», — отметил Овчинский. По его словам, рост обусловлен в том числе уходом зарубежных компаний с отечественного рынка.

Расширять ассортимент и наращивать выпуск продукции компании удается и благодаря собственному производственному комплексу полного цикла. Предприятие не зависит от зарубежных поставок и может реализовывать масштабные проекты в кратчайшие сроки.

Экраны компании устанавливают в государственных учреждениях и структурах, спортивных клубах и организациях, крупных предприятиях и фирмах, учебных заведениях, благотворительных фондах, банках.

HD Led Tech — один из ведущих российских производителей светодиодных экранов и медиафасадов с собственными цехами производства, отделами инженеров и разработчиков ПО, проектировочными и сервисными организациями.

В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столица предлагает пул мер поддержки для предпринимателей, который включает в себя 20 инструментов. Также разработан ряд антикризисных мер.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт». Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.