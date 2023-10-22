Вашингтон, 22 октября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Боязнь потери международного авторитета США побуждает воинственных политиков в Вашингтоне бесконечно продолжать войну на Украине. Такое заявление сделал 21 октября экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Как пояснил Бэндоу, политики, входящие в так называемую «партию войны» попали в «ловушку поддержания авторитета». Опасение потерять международный авторитет «скорее искажает, нежели улучшает» политические решения, принимаемые в Белом доме.

Бэндоу отмечает, что аргумент о необходимости поддерживать международный авторитет США традиционно побуждает «партии войны» в Вашингтоне принимать решения о ведении долгих войн. При этом такая политика идёт вразрез с истинными интересами страны и народа.

Эксперт указал также, что даже полный коллапс Украины крайне слабо отразится на безопасности самих Соединённых Штатов. Бэндоу пояснил, что у Москвы нет причин для войны с Вашингтоном, так как территориальных споров между странами нет, а подавляющая часть международных склок имеет очень ограниченное значение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экс-президента США Дональда Трампа, из-за некомпетентного руководства администрации нынешнего президента США Джозефа Байдена страна приближается к третьей мировой войне.

В свою очередь, член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США несёт ответственность за глобальную нестабильность, вливая миллиарды долларов налогоплательщиков США в прокси-войну с Россией на Украине, и приближение третьей мировой войны.