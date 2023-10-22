Каракас, 22 октября, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, порой нарушая свои обещания, сопротивляются налаживанию отношений с Венесуэлой, в которых Каракас всегда был заинтересован, заявил глава министерства иностранных дел страны Иван Хиль Пинто в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние Венесуэлы и США

«Мы всегда вели переговоры с правительством США [о нормализации отношений. — Ред.] Иногда США не выполняли то, что они говорили. Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с таким важным соседом, как Соединённые Штаты», — сказал дипломат.

Глава МИД Венесуэлы отметил, что ряд действий, предпринятых Вашингтоном, существенно замедляли переговорный процесс о смягчении санкций. Несмотря на это, Иван Хиль пообещал в ближайшее время объявить о результатах переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября в министерстве финансов Соединённых Штатов Америки сообщили, что власти страны временно разрешили ряд операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Соглашение, рассчитанное на шесть месяцев, может быть продлено, если Каракас выполнит ряд требований Вашингтона по проведению выборов.

Также США разрешили операции с венесуэльской золотодобывающей компанией Minerven и пообещали в ближайшее время снять вторичный запрет на торговлю суверенными облигациями.