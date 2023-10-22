Москва, 22 октября, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Предложение об организации короткого номера, предназначенного для оперативного сбора информации от граждан о подлётах вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поддержали в правительстве России. Об этом 22 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ от МЧС России, полученный в ответ на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова (фракция «Новые люди»).

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

Автор предложения поясняет, что в случае, если неравнодушный гражданин заметит подозрительный беспилотник, он сможет сообщить о нём по короткому номеру 112. По мнению парламентария, таким образом сократится время реагирования на появление вражеского БПЛА, а вероятность, что дрон причинит вред людям или инфраструктуре, уменьшится в несколько раз.

«На основании поступивших предложений от Минобороны России, Минцифры России и Росгвардии инициатива МЧС России по внесению изменений в постановление правительства Российской Федерации… «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи» в части дополнительного включения в него служб, реагирующих на пролеты беспилотных летательных аппаратов, поддержана», — сказано в письме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов назвал своевременным и необходимым поручение президента России Владимира Путина кабмину по разработке мер для интеграции в воздушное пространство беспилотников.

Попов указал, что законодательная база предполагает и дополнительный контроль за действиями всех беспилотников на территории России с целью недопущения провокаций или атак.

Президент России Владимир Путин в июне поручил кабмину принять исчерпывающие меры для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. Речь идёт о системах навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению дронов.