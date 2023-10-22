Берлин, 22 октября, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на саммите ЕС — США, который прошёл в Вашингтоне 20 октября, заявила обозреватель немецкого издания Die Welt Стефани Больцен.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получил индивидуальной аудиенции», — говорится в материале.

По словам Стефани Больцен, глава Еврокомиссии и президент США называют друг друга «дорогой Джо» и «Урсула». Она отметила, что такое особое отношение к фон дер Ляйен во время её встречи с Джо Байденом в Белом доме насторожило наблюдателей.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. В интервью немецкому изданию Spiegel глава Евросовета раскритиковал её амбиции и инициативы, а также обвинил в превышении внешнеполитических полномочий.