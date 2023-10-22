Москва, 22 октября, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что считает врагами России тех, кто советует завершить специальную военную операцию.

Государственная дума РФ Андрей Гурулёв

Об этом он рассказал в беседе с порталом «Чита. Ру». Так парламентарий объяснил своё высказывание в эфире федерального канала про не поддерживающую Путина «оставшуюся гниль» в российском обществе, которую необходимо «или изолировать, или как-то уничтожить».

По словам Гурулёва, он говорил не о всей оппозиции, а лишь о той её части, которая предлагает отказаться от ведения боевых действий.

«Как завершить? Сдаться? Когда вопрос такой задаешь — сразу начинается: ну вы знаете, надо подумать, пойти на компромисс. Ну то есть, по сути, сдаться. А сдаться — это значит, люди пророчат поражение свой родине, раскол государства и его уничтожение. Это оппозиция или враги? Наверное, это враги, правда? А коль это враги, то к ним надо относиться как к врагам», — полагает депутат.

Парламентарий уточнил, что в такую категорию необходимо отнести иностранных агентов, «которые сегодня желают нашей стране поражения», а также тех, кто вступает в ряды украинской армии. Кроме того, Гурулёв порекомендовал посмотреть его выступление полностью, а не только тот фрагмент, о котором ведётся речь.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Андрей Гурулёв призвал воссоздать в России СМЕРШ (название контрразведывательных органов в СССР во время Великой Отечественной войны) или аналог таких подразделений. По его мнению, такой шаг очень важен для выявления предателей и спящих разведчиков на территории регионов, которые недавно воссоединились с Россией.

23 августа российский президент Владимир Путин заявил, что целью действий России на Украине является только стремление прекратить войну, развязанную западными странами против РФ. Он напомнил, что в 2014 году на Украине произошёл антиконституционный госпереворот, поддерживаемый западными странами. Российский лидер добавил, что после этого Киев развязал против несогласных жестокую войну на истребление.