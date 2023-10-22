Днепропетровск, Украина, 22 октября, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел ночью в украинском Днепропетровске. Об этом 22 октября сообщили телеканал ТСН и издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

При этом в Днепропетровской, а также в Черкасской, Житомирской, Кировоградской и Николаевской областях, по данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, действовал режим воздушной тревоги.

Кроме того, жители Днепропетровска уточнили в соцсетях, что взрывов было несколько, а незадолго до взрывов в регионе было зафиксировано появление беспилотников.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Комментариев от официальных властей Украины не было.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Украину может ожидать «тяжелая зима» из-за ударов Вооружённых сил (ВС) России по критической инфраструктуре украинских населённых пунктов. Научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг отметил, что действия российских войск будут для Киева «угрозой стратегического масштаба». Эксперт пояснил, что города Украины могут стать непригодными для проживания в случае выхода из строя систем водоснабжения и отопления.