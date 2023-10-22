Бейрут, 22 октября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в субботу, 21 октября, провёл переговоры с исполняющим обязанности главы ливанского правительства Наджибом Микарти, в ходе которых предупредил об опасности в случае втягивания Ливана в конфликт с Тель-Авивом.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Госсекретарь подчеркнул важность уважения интересов ливанского народа, который пострадает в случае втягивания Ливана в конфликт, спровоцированный террористической атакой ХАМАС на Израиль», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

На фоне эскалации ситуации в секторе Газа на ливано-израильской границе периодически происходят перестрелки между военным движением «Хезболла» и Армией обороны Израиля.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что израильские военные атаковали на границе с Ливаном группу вооружённых лиц, пытавшихся запустить в сторону Израиля противотанковые ракеты. Согласно заявлению ЦАХАЛ, боевики пытались атаковать населённый пункт Шломи на севере страны.