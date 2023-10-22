Вашингтон, 22 октября, 2023, 05:04 — ИА Регнум. «Тяжелая зима» может ожидать Украину из-за ударов Вооружённых сил (ВС) России по украинской критической инфраструктуре, говорится в комментарии научного сотрудника британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он отметил, что города могут стать непригодными для проживания в случае выхода из строя систем водоснабжения и отопления.

«Если Россия сможет лишить украинские города возможности перекачивать воду в периоды низких температур, то трубы лопнут, что потенциально сделает городские районы непригодными для проживания», — сказано в опубликованном тексте.

Эксперт также считает, что действия российских войск будут для Киева «угрозой стратегического масштаба». По словам Уотлинга, военные предприятия России передают армии всё больше ударных вооружений.

Он подчеркнул, что в РФ за год произошёл более чем двухкратный рост производства ракет дальнего радиуса действия.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября американский портал War on the Rocks опубликовал подкаст, в котором военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс сделали прогноз о ситуации на Украине в 2024 году. Эксперты считают следующий год окажется крайне сложным для Киева.

Они отметили, что США начали смещать свое внимание с помощи Украине на поддержку Израиля и обязательно продолжат эти шаги. Кроме того, американские республиканцы требуют от Белого дома сосредоточиться на борьбе с Китаем.

Кофман и Эванс также предупредили о наращивании Россией запасов вооружений. 21 октября портал Al Mayadeen проинформировал, что украинская армия на нескольких участках на линии фронта попала в «котлы», из-за чего ВСУ несут огромные потери.