Южно-Сахалинск, 22 октября, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Железнодорожный локомотив сошёл с рельсов на Сахалине. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Информация о ЧП поступила в региональное отделение МЧС утром 22 октября. В Томаринском районе возле железнодорожной станции «Ильинское» произошел сход колесной пары локомотива.

Как уточнили спасатели, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Задержек поездов не произошло, все составы следуют в пункты назначения строго по графику.

Из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулся восстановительный поезд.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе проверки предполагается дать оценку действиям локомотивной бригады, поездного диспетчера, а также состоянию верхнего строения пути.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на участке Северобайкальск — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги сошёл с рельсов локомотив грузового поезда. В ГУ МЧС России по Бурятии уточнили, что авария произошла на 1069-м км Байкало-Амурской магистрали между населённым пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск.

В начале сентября на станции Могоча Забайкальской железной дороги произошёл сход тепловоза и двух хоппер-вагонов, гружённых щебнем. Опрокидывания вагонов и тепловоза удалось избежать. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.