Вашингтон, 22 октября, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов Америки передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS является безответственным, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для Reponsible Statecraft.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Решение администрации Джо Байден поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия», — говорится в материале.

Эксперт отметил, что у боеголовок ракет ATACMS небольшие размеры, что, однако, не мешает им вмещать в себя большое количество кассетных боеприпасов, что делает снаряд ещё более опасным для мирных граждан.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщил, что Соединённые Штаты Америки передали Украине ракеты ATACMS дальностью полёта 165 километров. Также эту информацию подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский, заявивший, что Вооружённые силы Украины уже начали применять эти ракеты.

Позднее заместитель главы департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев назвал передачу Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS эскалацией украинского конфликта.