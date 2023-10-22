Рамалла , 22 октября, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате удара ВВС Израиля по подземному объекту под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом 22 октября сообщила военно-информационная служба шиитского движения «Хезболла» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Уточняется, что в результате бомбардировки в Дженине, совершённой израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, два человека погибли, несколько человек получили ранения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении превентивного удара по подземному объекту под мечетью в Дженине. Как утверждали военные, движение ХАМАС якобы использовало мечеть как командный центр для планирования «террористических атак», а также как объект для их осуществления.