Детройт, США, 22 октября, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Женщина-раввин Саманта Уолл, религиозный лидер еврейской общины в американском Детройте, в штате Мичиган была убита неизвестным злоумышленником. Об этом 21 октября сообщила генпрокурор штата Дана Нессель в социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

«Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм», — написала генпрокурор Мичигана.

По данным местной полиции, женщину нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями. От неё к дому тянулся кровавый след. Полиция начала расследование обстоятельств гибели женщины.

Уолл была главой наблюдательного совета при одной из синагог Детройта и много времени и сил отдавала налаживанию связей между мусульманской и еврейской общинами. Кроме того, погибшая занимала высокий пост в аппарате конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин.

«В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы», — написала Слоткин в социальных сетях об убитой женщине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден заявил, что в стране нет места для ненависти к кому-либо, включая неприязненное отношение к представителям другой национальности. Так американский лидер прокомментировал нападение на женщину с шестилетним ребёнком в штате Иллинойс на почве ненависти к мусульманам.

Трагедия произошла 14 октября, житель Иллинойса на почве религиозной ненависти на фоне эскалации палестино-израильского конфликта нанёс ножевые ранения шестилетнему мальчику и его матери. Ребёнок впоследствии скончался.