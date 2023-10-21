Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Израильские военные атаковали на границе с Ливаном группу вооруженных лиц, которые пытались запустить в сторону Израиля противотанковые ракеты, говорится в заявлении Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В сообщении указанная группа называется «террористической ячейкой». По данным ЦАХАЛ, эти боевики планировали атаковать населённый пункт Шломи.

Удар израильских военных предотвратил попытку этого нападения.

Как сообщало ИА Регнум 20 октября Вооружённые силы Ливана обнаружили на юге страны более двух десятков ракетных установок. Они находились в районе Сахль-эль-Калила, откуда 19 октября были выпущены ракеты в направлении палестинских территорий, занятых Израилем. На одной из установок была найдена готовая к запуску ракета.

21 октября ЦАХАЛ объявил о нанесении своей авиации ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Эта операция стала ответом на ракетные пуски и обстрелы противотанковыми ракетами, устроенными ливанскими радикалами. В Армии обороны Израиля также заявили о готовности «продолжать действовать на всех фронтах для защиты своих граждан».