Донецк, 22 октября, 2023, 02:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 198 единиц различных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства 22 октября, за прошедшие сутки ВСУ совершили на донецком направлении 49 обстрелов из РСЗО БМ-27 «Ураган» и M142 HIMARS и артиллерии 155 мм, на горловском — 8 обстрелов, на ясиноватском — 5 обстрелов.

Под огнём украинской артиллерии оказались Донецк (Калининский, Будённовский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка, Зайцево, Широкая Балка и Ясиноватский район.

В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя Калининского и Будённовского районов Донецка.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября в Донецке благодаря точной работе российской системы противовоздушной обороны удалось заполучить практически целый трофейный снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Предварительный осмотр снаряда, подбитого в Будённовском районе города, показал, что большая часть электроники сохранилась.