Новосибирск, 22 октября, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Проверку после отравления двух подростков, предположительно, вейпами начали сотрудники полиции в Новосибирской области. Об этом 20 октября сообщил журналистам представитель ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Информация о происшествии зарегистрирована, подростки опрошены, проводится проверка», — сообщил сотрудник полиции.

Инцидент произошел в школе села Раздольное. Два подростка 12 и 15 лет покурили вейп в туалете, после чего им стало плохо. В школу вызвали бригаду скорой помощи, школьников госпитализировали. Сейчас их состояние стабилизировалось.

Уточняется, что оба пострадавших ребёнка из благополучных семей, на учёте никто не стоял.

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